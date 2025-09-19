Asllani Torino dimenticata l’Inter | Ho trovato uno spogliatoio sano voglio segnare per la squadra

Asllani Torino, il nuovo acquisto parla del suo arrivo, delle esperienze passate all’Inter e della sua voglia di crescere nel club granata. Kristjan Asllani, nuovo centrocampista del Torino, si è presentato ai canali ufficiali del club con parole cariche di entusiasmo e determinazione. Il giocatore, che ha scelto il Torino dopo aver lasciato l’ Inter, ha dichiarato: «Cercavo un progetto come questo, qui tutti credono in me: è stata una scelta facile, anche se gli ultimi giorni di mercato sono stati stressanti». Asllani ha subito trovato una squadra unita e motivata, pronta a ottenere grandi risultati. 🔗 Leggi su Internews24.com

