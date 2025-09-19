Ascolti tv ieri sera e pomeriggio 18 settembre 2025 | dal concerto di Elodie s Piazzapulita dallo scontro tra Scotti e De Martino a quello tra Nuzzi e Matano

Ascolti tv giovedì 18 settembre 2025 in prima serata, access prime time e preserale Gli ascolti tv di ieri sera e pomeriggio, giovedì 18 settembre 2025: Elodie protagonista su Canale 5 con il suo concerto a San Siro contro Suzuki Jukebox, La notte delle hit su Rai 1, una serata di grandi bran. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera e pomeriggio, 18 settembre 2025: dal concerto di Elodie s Piazzapulita, dallo scontro tra Scotti e De Martino a quello tra Nuzzi e Matano

In questa notizia si parla di: ascolti - ieri

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore

Ascolti tv di ieri: Era ora (13.1%), Only You (13%) | Dati Auditel, venerdì 22 agosto 2025

Ascolti Tv di ieri 25 giugno, chi ha vinto e chi ha perso

GLI ASCOLTI TV DI IERI, DOMENICA 9 MARZO 2025 Com'è andata in prima serata per "Imma Tataranni" su Rai 1? E per "Tradimento" trasmesso su Canale 5? Scoprilo qui - facebook.com Vai su Facebook

“Monolocale” registra nella giornata di ieri 2.283 ascolti totali (+16,30%) — “Non sento più niente” ha registrato nuovamente l'incremento più alto (un notevole +117,35%) - X Vai su X

Ascolti tv ieri mercoledì 17 settembre chi ha vinto tra Montalbano, Chi l'ha visto e Buongiorno Mamma con Bova; Ascolti TV 17 settembre, chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: i dati di Buongiorno Mamma 3 con Bova; Ascolti tv ieri (17 settembre): Montalbano rovina l'esordio di Raoul Bova, Labate schiantato da Federica Sciarelli.

Ascolti tv martedì 16 settembre: Il Commissario Montalbano, Io canto family, DiMartedì - Ascolti tv 16 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Come scrive tpi.it

Ascolti tv mercoledì 17 settembre: La ragazza del mare, Buongiorno mamma 3 - Ascolti tv 17 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it