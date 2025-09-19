Ascolti tv giovedì 18 settembre | Suzuki Jukebox Elodie a San Siro Piazzapulita

Tpi.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv giovedì 18 settembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, giovedì 18 settembre   2025? Su Rai 1 è andato in onda Suzuki Jukebox. Su Rai 3 Pupi Avati. Che cinema la vita. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Elodie a San Siro. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 18 settembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 18 settembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

ascolti tv gioved236 18 settembre suzuki jukebox elodie a san siro piazzapulita

© Tpi.it - Ascolti tv giovedì 18 settembre: Suzuki Jukebox, Elodie a San Siro, Piazzapulita

In questa notizia si parla di: ascolti - gioved

Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 18 settembre 2025; Appuntamento giovedì 18 settembre con X Factor 2025 | le anticipazioni della seconda puntata e dove vedere lo show di Sky anche in chiaro.

ascolti tv gioved236 18Ascolti tv giovedì 18 settembre: Suzuki Jukebox, Elodie a San Siro, Piazzapulita - Ascolti tv 18 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Come scrive tpi.it

Ascolti tv, prima serata a Canale 5 con Milan-Bari a 2.3 mln - La prima serata tv di ieri è stata vinta da Canale 5 con la partita di Coppa Italia Milan- Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Gioved236 18