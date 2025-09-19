Ascolti TV | Giovedì 18 Settembre 2025 Vince la serata Jukebox 17.9% flop Elodie 10%
Nella serata di ieri, giovedì 18 settembre 2025, su Rai1 Jukebox – La Notte delle Hit ha interessato 2.517.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Elodie San Siro ha conquistato 1.420.000 spettatori con uno share del 10%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 688.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Citadel incolla davanti al video 817.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Per tutta la vita segna 628.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 733.000 spettatori (6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 712.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 Il vento del perdono ottiene 370. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: ascolti - gioved
Ascolti TV | Giovedì 11 Settembre 2025. Scotti 25.4% vs De Martino 21.7%. Del Debbio riparte bene (7.5%) e stacca Formigli (6.3%), Infante di sera 5.5% Tutti i dati - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti #blob Giovedì 11 Settembre 2025 884.000 spettatori (5.5%) https://raiplay.it/video/2025/09/Blob---Puntata-del-11092025-7a725c9b-7de6-4c48-b023-e51fdc306bb4.html?wt_mc=2.www.cpy.raiplay_vid_Blob…. - X Vai su X
Ascolti TV | Giovedì 18 Settembre 2025; Ascolti tv giovedì 18 settembre | Suzuki Jukebox Elodie a San Siro Piazzapulita; Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 18 settembre 2025.
Ascolti tv giovedì 18 settembre: Suzuki Jukebox, Elodie a San Siro, Piazzapulita - Ascolti tv 18 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it
Ascolti tv del 18 settembre, Antonella Clerici contro Elodie. Stefano De Martino arranca - Su Canale 5, fenomeno Gerry Scotti e a seguire Elodie: chi vince gli ascolti? Secondo dilei.it