Ascolti TV | Giovedì 18 Settembre 2025 Vince la serata Jukebox 17.9% flop Elodie 10%

Nella serata di ieri, giovedì 18 settembre 2025, su Rai1 Jukebox – La Notte delle Hit  ha interessato 2.517.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5  Elodie San Siro  ha conquistato 1.420.000 spettatori con uno share del 10%. Su Rai2  Ore 14 Sera  intrattiene 688.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1  Citadel  incolla davanti al video 817.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3  Per tutta la vita  segna 628.000 spettatori (3.6%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza 733.000 spettatori (6%). Su La7  Piazzapulita  raggiunge 712.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8  Il vento del perdono  ottiene 370. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

