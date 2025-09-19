Nella serata di ieri, giovedì 18 settembre 2025, su Rai1 Jukebox – La Notte delle Hit ha interessato 2.517.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Elodie San Siro ha conquistato 1.420.000 spettatori con uno share del 10%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 688.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Citadel incolla davanti al video 817.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Per tutta la vita segna 628.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 733.000 spettatori (6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 712.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 Il vento del perdono ottiene 370. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 18 Settembre 2025. Vince la serata Jukebox (17.9%), flop Elodie (10%)