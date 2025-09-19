ascolti tv del 18 settembre antonella clerici contro elodie stefano de martino arranca

Stefano De Martino sta ormai diventando un caso con Affari Tuoi che non riesce a sfondare e Rai 1 che sta un passo indietro a Canale 5 nel prime time, grazie allo strepitoso successo di Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna. Altra storia invece in prima serata. Giovedì 18 settembre il palinsesto televisivo è stato all’insegna della musica. Infatti, Antonella Clerici con Clementino hanno presentato la prima serata d i Suzuki Jukebox. La notte delle hit che vuole celebrare la storia della musica. E Canale 5 ha risposto con il debutto a San Siro per Elodie. Ma se nemmeno Luca Zingaretti ha fatto il miracolo con Il Commissario Montalbano per Stefano De Martino, difficilmente lo può fare Antonellina. 🔗 Leggi su Dilei.it

