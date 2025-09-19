ascolti antonella clerici surclassa elodie scotti distanzia ancora de martino

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono in prime time, su Rai1, Suzuki Jukebox con Antonella Clerici affiancata da Clementino conquistare una media di 2.517.000 spettatori pari al 17.9% di share, stravincendo la serata. Su Canale5, Elodie The Stadium Show si è fermato invece a una media di 1.420.000 individui all'ascolto pari al 10.0%. Su Rai2 Ore 14 Sera con Milo Infante ha siglato 688000 appassionati pari al 5.5%. Su Rai3 il film Per tutta la vita con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu ha ottenuto 628.000 spettatori (3.6%), e su Italia1 la serie Citadel ha calamitato 817.000 spettatori (4. 🔗 Leggi su Iltempo.it

