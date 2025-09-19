Art2Night nella Notte dell’arte brilla il nuovo Bernareggi

EVENTI. La dodicesima edizione della manifestazione si terrà il 27 settembre, dalle 17 alle 24, e coinvolgerà oltre 50 realtà culturali e artistiche del territorio con spettacoli, concerti e visite guidate. In Città Alta sarà inaugurato il Museo diocesano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

