Arsenal-Manchester City domenica 21 settembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arsenal e Manchester City sono reduci da due vittorie in Champions League con lo stesso punteggio di 2-0, rispettivamente ai danni di Athletic Bilbao in trasferta e Napoli in casa. La differenza è che i londinesi hanno giocato martedì sera mentre i Citizens giovedì, dunque avranno meno tempo per recuperare. Un elemento da non sottovalutare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

arsenal manchester city domenica 21 settembre 2025 ore 17 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Arsenal-Manchester City (domenica 21 settembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: arsenal - manchester

Manchester City in colloqui con Rodrygo, con l’Arsenal Hijack su: Rapporto

Arteta afferma che i giocatori dell’Arsenal “non sono felici” nonostante la vittoria del Manchester United

Chloe Kelly si unisce all’Arsenal da Manchester City con un accordo permanente

quote Arsenal Manchester City: il pronostico sui Gunners; Arsenal-Manchester City: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Arsenal-Manchester City: pronostico e dove vederla.

arsenal manchester city domenicaPronostico Arsenal-Manchester City 21 settembre 2025: 5ª Giornata di Premier League - Manchester City, big match della Premier League in programma domenica 21 settembre 2025 alle 17:30: scintille all'Emirates per una sfida di alto profilo tra due ... Segnala bottadiculo.it

arsenal manchester city domenicaArsenal-Manchester City: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Manchester City sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arsenal Manchester City Domenica