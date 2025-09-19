Ars Lucis in Piazza del Campo Spettacolare videomapping Regalo di Mark Getty alla città
Un bel compleanno per la Torre del Mangia, simbolo da secoli della città di Siena. Dal 26 al 28 settembre Palazzo Pubblico e la stessa Torre del Mangia diventano una tela luminosa a cielo aperto, un bel modo per festeggiare i suoi, portati molto bene, settecento anni. Sarà anche il modo per arricchire l’undicesima edizione del Siena Awards Photo Festival. Per tre sere consecutive, questi monumenti si trasformeranno in una gigantesca tela luminosa animata da uno spettacolare videomapping che unirà arte, fotografia e memoria collettiva con proiezioni previste ogni 30 minuti dalle ore 21 alle ore 24. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Un invito speciale sotto le luci di Siena Il 26 settembre alle ore 21, Piazza del Campo si illuminerà con ARS LUCIS, lo spettacolo video mapping che trasformerà il cuore della città in un palcoscenico di luce, arte e fotografia. Le immagini del Siena Awards pr
