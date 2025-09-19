Arrivano subito i primi premi Champions | ecco quanto ha incassato l’Inter

Premi Champions. La Champions League non è solo il palcoscenico più prestigioso del calcio europeo, ma anche una fonte di introiti fondamentali per i club. Dopo la conclusione del primo turno della fase a gironi, la UEFA ha già provveduto a distribuire i primi pagamenti, portando nelle casse delle società partecipanti oltre 1,3 miliardi di euro. Il maxi-assegno proveniente da Nyon è suddiviso in diverse voci: Quota di partecipazione: 643 milioni di euro complessivi.. Segmento value (che sostituisce market pool e ranking storico): 640 milioni, di cui già erogato il 75%.. Bonus playoff: 30 milioni destinati ai club eliminati nei turni preliminari. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it