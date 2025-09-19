Arrivano le auto storiche come cambia la circolazione

Arezzonotizie.it | 19 set 2025

Modifiche alla sosta e alla circolazione interesseranno innanzitutto il parcheggio di via Pietri a causa di un raduno di veicoli storici e da collezione domenica 21 settembre dalle 7 alle 13. Sono previsti i divieti di transito e di sosta con rimozione nell’area a pagamento compresa tra via. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

