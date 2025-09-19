Arriva ’Nidi Fioriti’ La kermesse sulla genitorialità approda a Milano
Domani e domenica 'Nidi Fioriti' approda a Milano con un'edizione che punta a ridisegnare in maniera partecipativa il concetto di comunità a partire dall' infanzia insieme ai professionisti che se ne occupano e alle famiglie. In occasione della manifestazione, lo spazio Stecca 3 in via Gaetano de Castillia, 26 si trasformerà in un laboratorio di idee, incontri e riflessioni per costruire quella rete di alleanze che ogni famiglia contemporanea cerca, ma spesso fatica a trovare. Milano: terreno fertile per nuove narrazioni. "Con il festival di Nidi Fioriti vogliamo affrontare i temi dell'infanzia e della genitorialità con un passo diverso, restituendo tempo e spazi al confronto, al dibattito e all'aggregazione – dichiara Anna Acquistapace, Social Value Director di Nidi Fioriti –.
Nidi Aquilotto e Bruco Verde, arriva l'ok alla gestione diretta del Comune. Si pensa anche a un Consiglio comunale dei giovani
Arriva settembre, è il momento di inserire il pargolo all'asilo nido. Ma i dubbi avanzano: ce la faremo a separarci? E come si troverà il pupo lontano da casa? Sarà la scelta giusta? iO Donna ha chiesto aiuto a Dafne Guida, presidente della cooperativa sociale Stripes che gestisce 35 nidi e organizza un webinar sull'ambientamento. Questi sono i suoi 10 consigli
