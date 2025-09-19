Arriva My Combo una nuova funzionalità per vivere le scommesse sportive solo su Sisalit

Tpi.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sisal ha inaugurato la nuova stagione con una grande novità:  My Combo, l’esclusiva funzionalità che permette di combinare più pronostici sulla stessa partita in modo creativo e personalizzato, superando i tradizionali schemi predefiniti. Il calcio è fatto di attese, intuizioni e lampi improvvisi che possono cambiare l’esito di una gara in pochi secondi. Fino a oggi non era possibile costruire una scommessa che riflettesse davvero come ciascun tifoso immagina l’andamento di un match. Con  My Combo, invece, tutto questo diventa realtà: ogni cliente può creare la propria giocata personalizzata, la propria Combo, che rispecchi esattamente la personale visione della partita. 🔗 Leggi su Tpi.it

arriva my combo una nuova funzionalit224 per vivere le scommesse sportive solo su sisalit

© Tpi.it - Arriva My Combo, una nuova funzionalità per vivere le scommesse sportive solo su Sisal.it

In questa notizia si parla di: arriva - combo

Annunciato Roomba Max 705 Combo. Il nuovo robot top di gamma di iRobot arriva a fine agosto

My Combo arriva su Sisal.it: la novità per seguire la partita a 360 gradi; Su arriva My Combo: una partita, una combo infinita; Sisal: i tifosi diventano protagonisti con la nuova modalità My Combo.

arriva my combo nuovaL’evoluzione delle scommesse: dalle combo a My Combo - Scopri My Combo: crea la tua scommessa personalizzata con più esiti sullo stesso match grazie a un algoritmo esclusivo Flutter. Si legge su notizie.it

Sisal: i tifosi diventano protagonisti con la nuova modalità My Combo - Una partita di calcio non è solo una questione di 90 minuti, è un rito che comincia molto prima del fischio di'inizio. Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva My Combo Nuova