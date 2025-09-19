Arriva l' Ironman attesi 6mila atleti | tutte le modifiche alla viabilità
Com’è ormai tradizione dal 2017, anche quest’anno Cervia si prepara a trasformarsi per un intero weekend nel cuore pulsante del triathlon mondiale. Ironman Italy Emilia-Romagna 2025 è l’evento Ironman più grande al mondo e unico in Italia a proporre la distanza ‘full’: 3,8 chilometri in acque. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: arriva - ironman
Hera: arriva l’Ironman, dal 15 settembre nuovi orari e punti di raccolta dei rifiuti a Cervia e Milano Marittima - facebook.com Vai su Facebook
Arriva l'Ironman, attesi 6mila atleti: tutte le modifiche alla viabilità; Viabilità e rifiuti. Cervia si prepara a Ironman 2025; IRONMAN a Cervia: nel weekend in arrivo oltre 6mila atleti da 80 paesi.
IRONMAN a Cervia: nel weekend in arrivo oltre 6mila atleti da 80 paesi - Accanto all’impatto turistico e sociale, IRONMAN Italy Emilia- Scrive ravenna24ore.it
Le grandi storie dell’Ironman: quando lo sport supera i limiti - Romagna, attesi in città nel fine settimana del 20 e 21 settembre ... Segnala ravennaedintorni.it