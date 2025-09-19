Arriva l’esercito in piazza e in stazione | manca solo l' ok del Ministero dell' Interno
Potrebbero presto vedersi anche a Trento le divise dell’Esercito, chiamate a presidiare i punti più delicati della città. La richiesta avanzata dal sindaco Franco Ianeselli è stata accolta positivamente dal Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico: ora manca soltanto il via. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
