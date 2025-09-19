Arriva l'Eclissi di Sole in Vergine il 21 settembre 2025 gli effetti su tutti i segni zodiacali

Domenica 21 settembre assisteremo a un'eclissi di sole parziale nel segno della Vergine, che ci parla di una grande trasformazione personale. I segni più toccati saranno i segni mobili: Pesci, Vergine, Gemelli e Sagittario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luna Nuova del 21 settembre 2025 con eclissi solare: per questi 4 segni è ora di chiedere di meno a se stessi - Gli esperti ci spiegano cosa significa, quali sono i segni più interessati e come sfruttarne al meglio le potenti energie

L'eclissi solare della Luna Nuova del 21 settembre sarà rilassante per tre segni zodiacali - L'ultima stagione delle eclissi del 2025 è in pieno svolgimento durante settembre ed è iniziata ufficialmente con un'eclissi lunare in Pesci, il 7 settembre, che ha portato espansione spirituale e riv

