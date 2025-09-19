arriva la nuova stangata con la tari aumenti del 9 per cento in bolletta

Stangata Tari nelle bollette che stanno arrivando ai civitanovesi, per il conguaglio 2025 da pagare entro fine settembre. Due fattori pesano sull’aumento: l’aggiunta di 6 euro, dovuti alla cosiddetta componente perequativa che dovrà finanziare il bonus sociale sui rifiuti introdotto dal governo a inizio anno, poi il rincaro del 9% della tariffa (che si somma a quello dell’8% del 2024), stabilito dall’amministrazione comunale per coprire le maggiori spese sostenute dal Cosmari per lo smaltimento dei rifiuti, portati fuori dai confini maceratesi per l’incapacità di Provincia e Comuni di individuare una discarica, alternativa a quella di Cingoli, dove conferire l’immondizia, trasferte che costano molto di più rispetto alla gestione casalinga e che pesano sulle tasche di cittadini, famiglie e aziende. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

