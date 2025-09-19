Arriva il nuovo Btp Valore | in vendita dal 20 ottobre avrà un premio finale dello 0,8%
Arriva una nuova edizione del Btp Valore. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione del buono del tesoro da lunedì 20 ottobre a venerdì 24 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Il nuovo titolo avrà una durata di sette anni, cedole crescenti nel. 🔗 Leggi su Today.it
Arriva il nuovo BTp Valore: sette anni e premio fedeltà allo 0,8%; Mef, nuova emissione Btp Valore dal 20 al 24 ottobre: cosa sapere; Btp Valore, il Mef annuncia la nuova emissione del titolo di Stato retail: ecco quanto dura e cosa sapere.
BTP Valore, arriva la quinta emissione (dal 20 ottobre 2025) - Il quinto BTP Valore avrà una durata pari a 7 anni e garantisce un premio fedeltà pari allo 0,8%. Riporta soldionline.it
Arriva il nuovo BTP Valore di Meloni. Le date da segnarsi, la durata e il premio fedeltà - L'annuncio del MEF, che annuncia l'emissione di un nuovo BTP Valore. Come scrive money.it