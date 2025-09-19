Arriva il nuovo Btp Valore | in vendita dal 20 ottobre avrà un premio finale dello 0,8%

Arriva una nuova edizione del Btp Valore. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato una nuova emissione del buono del tesoro da lunedì 20 ottobre a venerdì 24 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata. Il nuovo titolo avrà una durata di sette anni, cedole crescenti nel. 🔗 Leggi su Today.it

