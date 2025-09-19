Arriva il mini election day Veneto Puglia Campania | si vota il 23 e 24 novembre
Non ci sono ancora i candidati del centrodestra, ma c’è la data del voto. Anzi, c’è l’election day, il 23 e 24 novembre prossimi, per il voto regionale in Veneto, Campania e Puglia, ultimo giorno utile per chiudere una tornata che si aprirà domenica 28 settembre in Valle d’Aosta (un’unica giornata, dalle 7 alle 23) e nelle Marche, dove si voterà anche lunedì 29 (fino alle 15). Poi saranno chiamati gli elettori della Calabria, il 5 e 6 ottobre, e della Toscana, il 12 e 13 ottobre. In vista delle aperture delle urne, la Commissione parlamentare antimafia ha iniziato il monitoraggio delle liste dei candidati ai consigli regionali, per individuare i cosiddetti impresentabili, coloro che hanno pendenze giudiziarie – almeno un rinvio a giudizio – per reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: arriva - mini
Origgio-Saronno: si approva stasera mini-centro commerciale, arriva un rondò
Arriva dal Giappone la cura mini-invasiva per tumori precoci: intervento e ritorno a casa in poche ore
Questa è la mini motosega definitiva per il tuo giardino: costa poco e arriva a 4 metri di altezza
Toyota rivoluziona il fuoristrada: il mini Land Cruiser elettrico arriva nel 2028 con 600 km di autonomia - News - http://Automoto.it - X Vai su X
Arriva la MINI OLIMPIADE al Gherlinda! Sabato 20 e domenica 21 settembre ti aspettiamo allo Sport Village: partecipa alle attività, colleziona 10 timbri e vinci subito un premio! Ritira la tua scheda all’Info Point e mettiti alla prova! Gherlinda – dalle 15. - facebook.com Vai su Facebook
Arriva il mini election day. Veneto, Puglia, Campania: si vota il 23 e 24 novembre; Anche Musk alla telefonata Trump-Zelensky. Presidente non più perseguibile per assalto Capitol Hill; Salvini arriva in Calabria, Soverato blindata - Foto.
Arriva il mini election day. Veneto, Puglia, Campania: si vota il 23 e 24 novembre - Anche Zaia si accoda alle altre regioni in cui manca il candidato di centrodestra. Secondo quotidiano.net
Regionali, ipotesi mini election day: Emilia-Romagna e Liguria il 27-28 ottobre - Bologna, 28 agosto 2024 – Un election day per le Regionali che coinvolgono Liguria, Emilia- Riporta ilrestodelcarlino.it