Arriva il mini election day Veneto Puglia Campania | si vota il 23 e 24 novembre

Non ci sono ancora i candidati del centrodestra, ma c’è la data del voto. Anzi, c’è l’election day, il 23 e 24 novembre prossimi, per il voto regionale in Veneto, Campania e Puglia, ultimo giorno utile per chiudere una tornata che si aprirà domenica 28 settembre in Valle d’Aosta (un’unica giornata, dalle 7 alle 23) e nelle Marche, dove si voterà anche lunedì 29 (fino alle 15). Poi saranno chiamati gli elettori della Calabria, il 5 e 6 ottobre, e della Toscana, il 12 e 13 ottobre. In vista delle aperture delle urne, la Commissione parlamentare antimafia ha iniziato il monitoraggio delle liste dei candidati ai consigli regionali, per individuare i cosiddetti impresentabili, coloro che hanno pendenze giudiziarie – almeno un rinvio a giudizio – per reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, concussione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

