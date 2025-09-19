Formare subito gli studenti nelle scuole medie e superiori alle manovre di primo soccorso. A lanciare una vera e propria “chiamata alle armi” per proteggere il cuore di chi subisce un arresto sono gli esperti di Italian Resuscitation Council (IRC) – società scientifica senza scopo di lucro riconosciuta dal Ministero della Salute che riunisce medici, infermieri e operatori esperti in rianimazione cardiopolmonare – in occasione di “ VIVA! La settimana della rianimazione cardiopolmonare ”, che dal 13 al 19 ottobre prevederà decine di eventi aperti al pubblico e gratuiti in tutta Italia. All’interno della settimana, il 16 ottobre, si terrà inoltre la Giornata Internazionale della Rianimazione Cardiopolmonare – World Restart A Heart Day, promossa da European Resuscitation Council (ERC), la società europea di cui IRC fa parte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Arresto cardiaco, le manovre di rianimazione cardiopolmonare si imparano (anche) a scuola