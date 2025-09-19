Arrestato un ragazzo di 20 anni pescarese per gli spari in via Cetteo Ciglia nell' auto anche la cocaina

Ilpescara.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato individuato e arrestato dalla polizia il presunto autore dei colpi di pistola in via Cetteo Ciglia a Pescara.L'allarme è scattato intorno alle ore 13:40 di venerdì 19 settembre quando gli spari sono stati segnalati al numero unico di emergenza 112.Le pattuglie della polizia giunte sul. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

