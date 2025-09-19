Arrestato perché era scomodo Totò Riina quelle parole shock che scatenano rabbia e indignazione

Ha suscitato indignazione e polemiche trasversali l’intervento di Giuseppe Salvatore Riina, figlio del boss mafioso Totò Riina, durante un podcast in cui ha negato che il padre fosse il mandante dell’ omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino ucciso e sciolto nell’acido nel 1996 da Cosa Nostra per punire il padre pentito. Parole che hanno riaperto una ferita profonda nella memoria collettiva italiana. Nel podcast, Riina jr ha attaccato duramente anche figure simbolo dell’antimafia come la giudice Silvana Saguto e l’imprenditore Antonello Montante, definendoli “finti antimafiosi di facciata”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

