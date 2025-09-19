Arrestato il ladro con la bandana a Roma così metteva a segno i colpi

Arrestato 44enne romano per cinque rapine a negozi e supermercati tra giugno e luglio: minacciava i dipendenti e fuggiva con l’incasso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

