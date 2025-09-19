Arrestato con pistola e droga dopo una rissa 26enne in aula | Arma comprata in via Atenea non spacciavo

Ha detto di avere comprato la pistola da un cittadino senegalese in via Atenea e di averla custodita in casa solo per passione per le armi. Samuel Pio Donzì, 26 anni, di Porto Empedocle, arrestato il 26 luglio dello scorso anno dopo una perquisizione della polizia, ha negato in aula di spacciare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

