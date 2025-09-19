Gli agenti federali hanno arrestato a New York undici funzionari eletti appartenenti al Partito Democratico. A quanto sembra, erano impegnato in una protesta contro le condizioni di detenzione delle persone immigrate in un centro dell’ ICE, l’ Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale statunitense che controlla le frontiere e gestisce l’immigrazione. Ad agosto, un giudice federale aveva ordinato all’ICE di migliorare lo stato delle celle che i funzionari volevano visitare, dopo una serie di controlli sull’igiene -molto precaria- e sul sovraffollamento. Alcuni dei funzionari stavano cercavano di accedere alle celle di detenzione, chiuse al pubblico, situate al decimo piano di un edificio governativo di Federal Plaza a Manhattan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Arrestati a New York undici funzionari Democratici: stavano protestando per le condizioni di detenzione delle persone immigrate