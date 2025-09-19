Arrestati a New York undici funzionari Democratici | stavano protestando per le condizioni di detenzione delle persone immigrate

Metropolitanmagazine.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti federali hanno arrestato a New York undici funzionari eletti appartenenti al Partito Democratico. A quanto sembra, erano impegnato in una protesta contro le condizioni di detenzione delle persone immigrate in un centro dell’ ICE, l’ Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale statunitense che controlla le frontiere e gestisce l’immigrazione. Ad agosto, un giudice federale aveva ordinato all’ICE di migliorare lo stato delle celle che i funzionari volevano visitare, dopo una serie di controlli sull’igiene -molto precaria- e sul sovraffollamento. Alcuni dei funzionari stavano cercavano di accedere alle celle di detenzione, chiuse al pubblico, situate al decimo piano di un edificio governativo di Federal Plaza a Manhattan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

arrestati a new york undici funzionari democratici stavano protestando per le condizioni di detenzione delle persone immigrate

© Metropolitanmagazine.it - Arrestati a New York undici funzionari Democratici: stavano protestando per le condizioni di detenzione delle persone immigrate

In questa notizia si parla di: arrestati - york

Usa, manifestazione pro Gaza a New York: dimostranti arrestati dalla polizia

11 funzionari Democratici arrestati a New York durante una protesta contro l’Ice

11 funzionari Democratici sono stati arrestati a New York mentre protestavano contro le condizioni di detenzione delle persone immigrate; Usa, protesta contro centro migranti: arrestati 11 funzionari dem; Arrestati i vertici calabresi e catanzaresi di Forza nuova.

arrestati new york undici11 funzionari Democratici sono stati arrestati a New York mentre protestavano contro le condizioni di detenzione delle persone immigrate - Giovedì, gli agenti federali hanno arrestato a Nwe York undici funzionari eletti del Partito Democratico mentre protestavano contro le condizioni di detenzione delle persone immigrate in un centro del ... Riporta ilpost.it

11 funzionari Democratici arrestati a New York durante una protesta contro l’Ice - Undici funzionari democratici sono stati arrestati a New York mentre tentavano di ispezionare le celle di un centro dell'Ice. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arrestati New York Undici