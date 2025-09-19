Arrampicata sportiva le speranze dell’Italia ai Mondiali 2025 | Rogora la carta principale possibili sorprese dallo speed

All’inizio dei Mondiali 2025 di arrampicata sportiva mancano sempre meno giorni. Le pareti di Seul, in Corea del Sud, sono infatti pronte ad ospitare i migliori e le migliori climbers del pianeta, che si misureranno fra lead, boulder e speed. Tantissime le nazioni al via della rassegna asiatica, fra cui anche l’Italia che si presenterà dall’altra parte del mondo con ben 19 alfieri e con alcune chance da medaglia, più o meno chiare. Ecco quale potrebbe essere lo scenario azzurro a Seul. Lead É il settore dove l’Italia avrà più possibilità. Laura Rogora, leader del comparto italiano, ha raccolto in questa stagione ben tre podi in Coppa del Mondo (1 secondo posto e 2 terzi posti) chiudendo peraltro al terzo posto la classifica generale della CdM 2025: la nativa di Roma va chiaramente in Corea per mettersi una medaglia al collo. 🔗 Leggi su Oasport.it

