Armonie inclusive autismo e musica si incontrano a Modena in un progetto unico in Italia

Modenatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno talento per la musica, ma il pregiudizio sulla disabilità ostacola il loro accesso nell’ambiente musicale. Stiamo parlando di giovani con autismo ad alto funzionamento, per i quali è nato a Modena un progetto unico in Italia che ha l’obiettivo di favorire il loro inserimento nel mondo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: armonie - inclusive

Armonie inclusive”, autismo e musica si incontrano a Modena in un progetto unico in Italia.

Cagliari, a Santa Chiara musica e riflessioni sull'autismo - Un doppio appuntamento firmato Studium Canticum fra sacre e profane armonie per la Festa Europea della Musica. Scrive unionesarda.it

Armonie della sera, Grand Tour in musica nel bello d'Italia - Un Grand Tour in musica tra le meraviglie d'Italia, dal Colle dell'Infinito a Recanati allo sperduto Monastero di Fonte Avellana a Serra Sant'Abbondio, a luoghi più popolari come la Rotonda sul ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Armonie Inclusive Autismo Musica