Armonie inclusive autismo e musica si incontrano a Modena in un progetto unico in Italia
Hanno talento per la musica, ma il pregiudizio sulla disabilità ostacola il loro accesso nell’ambiente musicale. Stiamo parlando di giovani con autismo ad alto funzionamento, per i quali è nato a Modena un progetto unico in Italia che ha l’obiettivo di favorire il loro inserimento nel mondo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Lasciati trasportare dalle “note dal mare”. Il 21 settembre alle ore 21.00, i giovani talenti del Conservatorio “G. Puccini” della Spezia ci guideranno in un concerto dal respiro unico, fatto di armonie e strumenti diversi che dialogano tra loro. In programma: Vai su Facebook
“Armonie inclusive”, autismo e musica si incontrano a Modena in un progetto unico in Italia.
Cagliari, a Santa Chiara musica e riflessioni sull'autismo - Un doppio appuntamento firmato Studium Canticum fra sacre e profane armonie per la Festa Europea della Musica. Scrive unionesarda.it
Armonie della sera, Grand Tour in musica nel bello d'Italia - Un Grand Tour in musica tra le meraviglie d'Italia, dal Colle dell'Infinito a Recanati allo sperduto Monastero di Fonte Avellana a Serra Sant'Abbondio, a luoghi più popolari come la Rotonda sul ... Segnala ansa.it