Armi e affari con Israele così l’Italia è complice del genocidio a Gaza | intervista all’attivista palestinese Omar Barghouti

Omar Barghouti è il co-fondatore del movimento internazionale BDS, ovvero “Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni”, che si batte contro il genocidio, l’ occupazione militare e il sistema di apartheid di Israele contro i palestinesi, usando tattiche non violente, esplicitamente ispirate dalla lotta contro l’apartheid in Sud Africa e dal movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. L’attivista palestinese per i diritti umani, vincitore del premio Gandhi per la Pace 2017, è in tour in Italia, da Torino a Napoli, su invito della sezione italiana di BDS. La Commissione europea ha proposto di congelare il libero scambio con Israele e di sanzionare due ministri estremisti del governo israeliano, ma è improbabile che nazioni come la Germania e l’Italia sostengano le sanzioni contro Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

