Armi dirette in Israele con il trucco Ravenna insorge | non si passa

Solo pochi giorni dopo la partecipata manifestazione di martedì scorso a Ravenna, contro il transito di armi e il progetto Undeserc, due nuovi carichi di munizioni sono stati segnalati dai . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Il dossier militare allo studio del governo Meloni: cooperazioni dirette con Kiev sulle armi
Ravenna si mobilita contro le armi dirette a Tel Aviv
"Volevano colpire le armi dirette in Ucraina". Ecco il vero obiettivo dei droni di Putin in Polonia
Ravenna, il sindaco blocca armi in porto dirette a Israele e chiede un azione del Governo leggi la notizia su https://risveglioduemila.it/2025/09/ravenna-il-sindaco-blocca-il-traffico-di-armi-nel-porto-dirette-a-israele-e-chiede-un-azione-di-governo/
Ravenna blocca al porto container con armi dirette a Israele
La «rotta balcanica» delle armi a Israele; Armi a Israele, il governo italiano mente: i carichi continuano a partire; Resiste il cessate il fuoco tra Iran e Israele, ma Teheran insiste: Non abbandoniamo il nucleare.
Armi per Israele a Ravenna, opposizioni all’attacco del governo: “Chiarisca quante situazioni simili. Serve embargo” - Il caso del carico di esplosivi che avrebbe dovuto essere caricato su un cargo scatena Pd e M5s. ilfattoquotidiano.it scrive
L’Ue: “Sanzioni a Israele”. Ma le misure non colpiscono gli insediamenti illegali e continuerà la vendita di armi - Pacchetto da 227 milioni che colpisce solo il 37% dei commerci con Israele, mentre continua la vendita di armi europee ... Segnala ilfattoquotidiano.it