Armato di cesoie entra in un supermercato e aggredisce i carabinieri | arrestato
Galliera (Bologna), 19 settembre 2025 - È entrato ubriaco in un supermercato brandendo delle cesoie da giardino e infastidendo i clienti. Quando la direttrice del negozio ha chiamato i carabinieri, l'uomo, un ventottenne, si è scagliato contro di loro, tentando di colpirli per scappare. Per questo motivo il 2 8enne è stato arrestato con l'accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblica ufficiale. Il tutto è accaduto l'altro giorno, dopo la segnalazione della direttrice del supermercato. I carabinieri, subito arrivati sul posto, con l'interno di calmare l'uomo, sono invece stati aggrediti dal 28enne evidentemente ubriaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
