Armando Bruni candidato ‘impresentabile’ alle Regionali Marche | Estraneo ai fatti chiarirà la posizione
Ascoli, 19 settembre 2025 – C’è anche il sambenedettese Armando Bruni, aspirante consigliere regionale nella lista dell’Udc (‘Liste civiche-Libertas-Unione di centro’) che sostiene il governatore uscente Francesco Acquaroli, tra i tre candidati ritenuti ‘impresentabili’ secondo la commissione Antimafia. È quanto emerso nell’ambito dei controlli svolti in merito ai candidati alle elezioni regionali, sulla base dell’apposito codice di autoregolamentazione. Questo, va precisato, non ha un valore legislativo rispetto alla incandidabilità e ineleggibilità dei soggetti che non rispondano ai criteri previsti né prevede sanzioni per quei partiti o liste che non lo rispettano ma ha solo una valenza etica e morale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: armando - bruni
