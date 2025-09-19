Arianna Meloni ai giovani di FdI | La nostra storia non finirà mai

"Questa nostra storia non finirà mai perché passeremo il testimone di generazione in generazione e lo faremo portando le nostre idee, la nostra identità": così Arianna Meloni nel corso del suo intervento a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia. La responsabile del tesseramento del partito, a capo anche della segreteria politica, ha incontrato i giovani militanti e non ha nascosto la sua emozione: "Complimenti, ricordo quando ero dall'altra parte, e mi sento emozionata e anche un po' attempatella". Poi, subito dopo, riflettori accesi sulla missione di FdI. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

