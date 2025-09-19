Arianna Meloni | Ai giovani continuate sempre sulla strada del confronto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2025 "Continuate sulla strada del confronto, abbiamo idee forti e non abbiamo paura del confronto. Dobbiamo sempre continuare ad essere d'esempio" così Arianna Meloni intervenendo a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online