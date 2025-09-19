Arianna Meloni | Ai giovani continuate sempre sulla strada del confronto – Il video

Open.online | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2025 "Continuate sulla strada del confronto, abbiamo idee forti e non abbiamo paura del confronto. Dobbiamo sempre continuare ad essere d'esempio" così Arianna Meloni intervenendo a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arianna - meloni

ARIANNA MELONI: AFFARI TUOI STA ANDANDO MOLTO BENE E SONO CONTENTA PER LUI

Piazza Italia al via all’Eur, Arianna Meloni: “Noi in mezzo alla gente, non nel palazzo”. Segui la diretta

“Il governo italiano è un modello, Giorgia leader ascoltata in tutto il mondo”: il monologo di Arianna Meloni per elogiare la sorella

Arianna Meloni: “Ai giovani, continuate sempre sulla strada del confronto”; Arianna Meloni: Con i cellulari si possono fare grandi cose, ma costruiscono persone sole; Standing ovation per Arianna Meloni: Voi giovani siete i frutti della nostra storia, studiate sempre come fa Giorgia.

arianna meloni giovani continuateArianna Meloni: "Ai giovani, continuate sempre sulla strada del confronto" - Dobbiamo sempre continuare ad essere d'esempio" così Arianna Meloni intervenendo a Fenix, la festa di Giov ... Da ilgiornale.it

arianna meloni giovani continuate“Lo fa ogni giorno”. Arianna Meloni, confessione a sorpresa sulla sorella. Nessuno lo sapeva - Arianna Meloni, dal palco del Fenix, ha rivolto un discorso appassionato ai giovani di Gioventù Nazionale, delineando una chiara rotta per il loro futuro ... Scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Arianna Meloni Giovani Continuate