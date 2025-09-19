Arezzo stasera conta tanto Arriva il Guidonia c' è il primo posto da consolidare

Non sarà la prova del nove ma del cinque sicuramente. Tre punti contro il Guidonia consentirebbero a Bucchi di eguagliare il record di vittorie iniziali tra i professionisti stabilito dall'Arezzo 2003-04, allenato da Somma e poi capace di conquistare la promozione in serie B. Un successo stasera. 🔗 Leggi su Today.it

