Arezzo stasera conta tanto Arriva il Guidonia c' è il primo posto da consolidare
Non sarà la prova del nove ma del cinque sicuramente. Tre punti contro il Guidonia consentirebbero a Bucchi di eguagliare il record di vittorie iniziali tra i professionisti stabilito dall'Arezzo 2003-04, allenato da Somma e poi capace di conquistare la promozione in serie B. Un successo stasera.
Gli Afterhours incantano, Ralf fa ballare Arezzo. E stasera c'è Pupo
Sicurezza: Borghi (Iv) stasera ad Arezzo Moolight festival
Noi vi aspettiamo quì, ai Giardini Pensili di Monte San Savino, in provincia di #Arezzo STASERA e DOMANI sera a @gininporchetta , sempre per la stessa missione che è, farvi #BereSiciliano Vi aspettiamo, numerosi ed ASSETATI !!! Piazza Bologni Gin Ionico Vai su Facebook
Arezzo, stasera conta tanto. Arriva il Guidonia, c'è il primo posto da consolidare; Oro sparito in quattro minuti. Così i furti, tra riusciti e tentati, alle ditte del distretto; Passione Harley Davidson, ad Arezzo in arrivo 150 bikers.