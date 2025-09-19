Arezzo sprecone Pontedera travolto | due sconfitte per le toscane

Il weekend del girone B di Serie C si apre nel peggiore dei modi per le toscane. Arezzo e Pontedera cadono entrambe, lasciando punti pesanti in casa. Arezzo-Guidonia. Al Città di Arezzo, gremito da oltre 4.500 tifosi, record stagionale, la festa amaranto si spegne presto. Il Guidonia vince 1-0 con la rete di Spavone al 22’, nata da un errore in uscita della squadra di Bucchi. Il tecnico aretino sorprende con alcune scelte: Mawuli parte dalla panchina, in mediana spazio a Iaccarino, davanti rientra Ravasio e in difesa si rivede Gigli. Dall’altra parte, Ginestra schiera gli ex Santoro e Zappella, con Mazzi in porta al posto di Stellato e Cristini guida del reparto arretrato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it