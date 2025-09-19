Arezzo capolista Livorno in crisi Pontedera e Pianese puntano alla continuità

Il terzo turno di Serie C mette la Toscana sotto i riflettori. Tra venerdì e sabato scendono in campo Arezzo, Pontedera, Livorno e Pianese, con obiettivi diversi ma punti pesanti in palio. Arezzo–Guidonia. L’Arezzo guida la classifica e torna al Comunale con entusiasmo. Dopo la rimonta contro la Juventus U23, gli amaranto vogliono confermare la vetta contro il Guidonia, neopromossa ancora in rodaggio. La squadra di Bucchi ha mostrato carattere, ma deve evitare cali di concentrazione. I laziali cercheranno di difendersi e ripartire con aggressività. Alla vigilia della sfida casalinga, Cristian Bucchi ha fatto il punto sulla condizione dell’Arezzo e sull’approccio mentale richiesto ai suoi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: arezzo - capolista

Arezzo-Vis Pesaro (sabato 06 settembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Capolista senza Chiosa, diverse assenze per Stellone

Bernardo Mennini sarà capolista di Forza Italia alle prossime elezioni regionali per Arezzo e provincia

La Vis senza remore nella tana della capolista. Stellone: "Arezzo fortissimo, vincere i duelli"

Leggi su Tgr Abruzzo Pineto sfida la vecchia signora Il Pineto prepara la gara interna con la Juventus Next Gen, reduci dalla sconfitta interna subita contro la capolista Arezzo Vai su Facebook

Marco Casucci, capolista ad Arezzo per Noi Moderati si presenta #Arezzo #elezioni #MarcoCasucci #noimoderati #Toscana https:/marco-casucci-capolista-ad-arezzo-per-noi-moderati-si-presenta/?fsp_sid=33114 - X Vai su X

Livorno-Ascoli: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Serie C girone B, risultati e classifica 4ª giornata 2025/26: tris Arezzo e Vis Pesaro, crisi Livorno; Arezzo capolista, Livorno in crisi, Pontedera e Pianese puntano alla continuità.

Crisi del Settore Moda, imprese e indotto della provincia di Arezzo in emorragia - Arezzo, 31 luglio2025 – Crisi del Settore Moda, imprese e indotto della provincia di Arezzo in emorragia. Si legge su lanazione.it

Vis Pesaro, i dubbi di Stellone. Chi rientra contro l'Arezzo capolista? Dopo il caso Jallow il direttore di gara sarà Pizzi - Stellone, per la sfida che domani pomeriggio metterà di fronte alla sua Vis la favorita Arezzo in terra toscana, non potrà contare sulla rosa nella sua ... Lo riporta corriereadriatico.it