Arbitro Inter U23 Pergolettese, designato il fischietto del match della quinta giornata del campionato di Serie C: la designazione completa. La quinta giornata del campionato di Serie C vede protagonista l’ Inter U23 di Stefano Vecchi, che, dopo la vittoria in rimonta contro la Virtus Verona, cercherà di confermare la propria crescita affrontando la Pergolettese. La partita si disputerà domenica 21 settembre alle ore 12:30, e vedrà l’ Inter U23 impegnata in una sfida importante per consolidare la propria posizione in classifica. L’INTER U23 CERCA LA CONFERMA Dopo il successo ottenuto nel recupero della terza giornata contro la Virtus Verona, in cui i nerazzurri hanno rimontato il gol iniziale di Munaretti grazie a una rete di Stante e a un tiro deviato di Fiordilino nei minuti finali, l’ Inter U23 ha dimostrato di poter reagire anche nelle difficoltà. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Arbitro Inter U23 Pergolettese, designato il fischietto del match: la designazione completa