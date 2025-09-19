Arbitro Inter U23 Pergolettese designato il fischietto del match | la designazione completa
Arbitro Inter U23 Pergolettese, designato il fischietto del match della quinta giornata del campionato di Serie C: la designazione completa. La quinta giornata del campionato di Serie C vede protagonista l’ Inter U23 di Stefano Vecchi, che, dopo la vittoria in rimonta contro la Virtus Verona, cercherà di confermare la propria crescita affrontando la Pergolettese. La partita si disputerà domenica 21 settembre alle ore 12:30, e vedrà l’ Inter U23 impegnata in una sfida importante per consolidare la propria posizione in classifica. L’INTER U23 CERCA LA CONFERMA Dopo il successo ottenuto nel recupero della terza giornata contro la Virtus Verona, in cui i nerazzurri hanno rimontato il gol iniziale di Munaretti grazie a una rete di Stante e a un tiro deviato di Fiordilino nei minuti finali, l’ Inter U23 ha dimostrato di poter reagire anche nelle difficoltà. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: arbitro - inter
Juve-Inter, debutta la Refcam: ecco come i tifosi sapranno cosa vede l’arbitro in campo
Arbitro Inter Fluminense, la designazione completa degli ottavi del Mondiale per Club: ecco chi dirigerà il match contro i brasiliani
Inter-Fluminense, Iván Barton l’arbitro della partita: la designazione
Virtus Verona-Inter Under23, Fresco attacca l’arbitro: “Sul gol subito braccio netto, sul rigore non concesso Patanè è stato spinto” Vai su Facebook
L’arbitro #Oliver concede il rigore all’Inter per un fallo di #Baas su #Thuram. Per Piccinini e Ambrosini è rigore ma chiedono il parere di #Calvarese: “Giusto, c’è un corpo a corpo poi il fallo di #Baas è netto” Il VAR però non è d’accordo, e chiama #Oliver alla O - X Vai su X
Serie C, le gare della 3^ giornata su Sky; Inizia la Serie C: la guida completa al campionato; Zanchetta ritrova l’Inter: al Piola il Novara apre il campionato contro l’U23 nerazzurra.
Pergolettese-Inter Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Inter Under 23 match valido per la quinta giornata del Girone A di Serie C: formazioni, canale tv e diretta streaming. Segnala calciomercato.com
LIVE Serie C, Virtus Verona-Inter U23 1-0: tiro dal limite, la sblocca Munaretti - I nerazzurri vanno alla ricerce della prima vittoria in campionato: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... msn.com scrive