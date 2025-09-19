Arbitro Inter Sassuolo tocca a Marinelli | 7 i precedenti finora con i nerazzurri! Il bilancio

sorride alla squadra di Chivu. Livio Marinelli, arbitro della sezione di Tivoli, dirigerà il match tra Inter e Sassuolo di domenica sera a San Siro. Per il 40enne fischietto laziale, si tratta dell’ ottavo precedente con i nerazzurri, con un bilancio di cinque vittorie e due sconfitte. L’ultima volta che Marinelli ha diretto l’Inter è stata a gennaio, durante la convincente vittoria 4-0 a Lecce. In quella partita, l’Inter ha dominato con una prestazione impeccabile, confermando la propria forza in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Inter Sassuolo, tocca a Marinelli: 7 i precedenti finora con i nerazzurri! Il bilancio

In questa notizia si parla di: arbitro - inter

Juve-Inter, debutta la Refcam: ecco come i tifosi sapranno cosa vede l’arbitro in campo

Arbitro Inter Fluminense, la designazione completa degli ottavi del Mondiale per Club: ecco chi dirigerà il match contro i brasiliani

Inter-Fluminense, Iván Barton l’arbitro della partita: la designazione

Virtus Verona-Inter Under23, Fresco attacca l’arbitro: “Sul gol subito braccio netto, sul rigore non concesso Patanè è stato spinto” Vai su Facebook

L’arbitro #Oliver concede il rigore all’Inter per un fallo di #Baas su #Thuram. Per Piccinini e Ambrosini è rigore ma chiedono il parere di #Calvarese: “Giusto, c’è un corpo a corpo poi il fallo di #Baas è netto” Il VAR però non è d’accordo, e chiama #Oliver alla O - X Vai su X

L'arbitro di Juventus-Inter: tocca a Colombo, la designazione completa per il Derby d'Italia; Inter-Barça, moviola: manca rosso a Inigo Martinez, Mkhitaryan-Yamal questione di centimetri; Como-Juve e il fallo di mano di Gatti: la discussione in sala Var, per uno degli arbitri era rigore.

Stagione 2022/23, Inter-Sassuolo 4-2: Lukaku e Lautaro portano i nerazzurri in Champions - CAMPIONATO 2022/23 Milano, 13 maggio 2023 – 35° giornata Campionato che volte al termine, l’Inter di Simone Inzaghi vola verso la finale di Istanbul e continua la rincorsa al piazzamento europeo. fcinter1908.it scrive

Perché l’arbitro Colombo non ha annullato il gol di Adzic in Juve-Inter dopo aver visto questo - Il direttore di gara ha visto tutto anche grazie al supporto della RefCam. Lo riporta fanpage.it