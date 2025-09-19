Arbitro Atalanta Inter Primavera | designato il fischietto per il match del 5° turno di campionato

che andrà in scena domenica. Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto in Youth League contro l’ Ajax, l’ Inter Primavera si prepara ad affrontare una nuova sfida nel campionato Primavera. La squadra guidata da Benito Carbone scenderà in campo domenica mattina contro l’ Atalanta Primavera nella quinta giornata di campionato. La partita si giocherà a Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, con fischio d’inizio alle ore 10:30. Una sfida importante per l’Inter Primavera. L’incontro, che si preannuncia molto combattuto, vedrà i nerazzurri, reduci dalla buona prestazione in Europa, cercare di continuare sulla scia positiva per consolidare la loro posizione in classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Atalanta Inter Primavera: designato il fischietto per il match del 5° turno di campionato

