Arabia Saudita e Pakistan firmano un accordo di difesa

reciproca. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman firmano il Strategic Mutual Defense Agreement. Arabia Saudita e Pakistan firmano un accordo? L’Arabia Saudita e il Pakistan, dotato di armi nucleari, hanno firmato un patto di difesa reciproca, in base al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Arabia Saudita e Pakistan firmano un accordo di difesa

Pakistan e Arabia Saudita firmano accordo di difesa reciproca - L’annuncio dell’accordo tra la monarchia saudita e l’unica potenza atomica del mondo islamico è stato dato dalla Tv di Stato pakistana nella tarda serata di mercoledì ... Riporta ilsole24ore.com

Pakistan e Arabia Saudita hanno firmato un accordo di difesa per cui un attacco a uno dei due sarà considerato un attacco a entrambi - Mercoledì il Pakistan e l’Arabia Saudita hanno firmato un accordo di difesa per il quale un attacco a una delle due nazioni sarà considerato come un attacco a entrambe. Si legge su ilpost.it