Aquila Anticipo di campionato a Grosseto

Arezzo, 19 settembre 2025 – Ancora a caccia della prima vittoria stagionale, l’Aquila Montevarchi sarà di scena domani pomeriggio alle 15 allo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto, anticipo della terza giornata di campionato. La squadra di Simone Marmorini ha iniziato con il piede giusto in Coppa Italia, battendo 2-1 il San Donato, ma in campionato non è ancora riuscita a sbloccarsi: prima il pesante 4-2 sul campo del Foligno, poi il pari casalingo per 1-1 proprio contro il San Donato Tavarnelle. Il Montevarchi si presenta così con 1 punto in classifica, 3 reti realizzate e ben 5 subite. Numeri che mettono in evidenza la necessità di trovare maggiore solidità difensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Aquila. Anticipo di campionato a Grosseto

In questa notizia si parla di: aquila - anticipo

Fanpage.it. . Troppo freddo d'estate? Così in Abruzzo hanno deciso di festeggiare il Natale in anticipo... con albero e cenone! La scena a Terranera, piccola frazione di Rocca di Mezzo (L'Aquila), la possiamo raccontare così: una tavolata di 200 persone, un al Vai su Facebook

Serie D, terza di campionato anticipata a sabato per Grosseto e Follonica Gavorrano; La Serie D a 270’ dal fischio finale; Il Grifone vuole dimostrare che gli errori insegnano.

Serie D – Il terzo turno di campionato, il Grosseto ospita l’Aquila Montevarchi - Grosseto – Quasi tutti in campo al sabato anziché alla domenica; la terza giornata del campionato di serie D girone E, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, ha visto la quasi tota ... Segnala grossetosport.com

Serie D girone E, le designazioni arbitrali: Us Grosseto-Aquila Montevarchi affidata a Gennaro Decimo di Napoli. - Il match di sabato 20/9/2025 tra Us Grosseto e Aquila Montevarchi allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto (ore 15), sarà diretto da Gennaro Decimo di Napoli, assistito da Michele Fredda di Avellino e d ... Si legge su grossetosport.com