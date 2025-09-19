Apre la Biennale in Villa Biancardi Il sacro raccontato da 63 artisti
CASALPUSTERLENGO (Lodi) Si snoda lungo il fil rouge del sacro, non a caso siamo nel pieno del Giubileo, l’ambiziosa “ Biennale “ di Casalpusterlengo, quest’anno 2.3, che apre domani (ore 17) i battenti nella prestigiosa cornice di Villa Biancardi a Zorlesco. Sessantatrè gli artisti in esposizione con una novantina d’opere (con appendice nella chiesa parrocchiale e nel santuario dei Cappuccini, sempre a Casalpusterlengo) che fino al 19 ottobre offriranno un ampio ventaglio di proposte artistiche sul tema affascinante e mistico di quanto ruota intorno al tema religioso in tutte le sue sfaccettature. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: apre - biennale
