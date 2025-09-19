Appiccato incendio in una masseria morte undici pecore

Un incendio di probabile origine dolosa ha colpito la masseria di un pensionato ottantenne a Casteltermini, carbonizzando undici pecore all’interno del recinto. Il rogo sarebbe stato appiccato a un cumulo di sterpaglie in contrada “Currà” e, alimentato dal vento, si è rapidamente esteso alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it