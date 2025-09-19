Appiano Gentile Inter | termina 20 la sfida Champions contro l’Ajax | Lautaro ancora out e Darmian rientra

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Dopo il pesante ko nel derby d’Italia, per 4-3, nella terza giornata di Serie A, che ha sancito la seconda sconfitta consecutiva della squadra di Chivu, l’Inter scende in campo stasera per l’esordio in Champions League contro l’Ajax. In vista del Sassuolo, rientra Darmian Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com

