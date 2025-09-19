Appiano Gentile Inter | termina 20 la sfida Champions contro l’Ajax | Lautaro ancora out e Darmian rientra
Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo il pesante ko nel derby d’Italia, per 4-3, nella terza giornata di Serie A, che ha sancito la seconda sconfitta consecutiva della squadra di Chivu, l’Inter scende in campo stasera per l’esordio in Champions League contro l’Ajax. In vista del Sassuolo, rientra Darmian Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Appiano Gentile Inter: nerazzurri al lavoro in vista del Fluminense
Disastro Inter: infortuni molto pesanti | L’annuncio fa tremare Appiano Gentile
Appiano Gentile Inter: la data per la ripresa degli allenamenti
Amichevole Inter-Padova, il test ad Appiano Gentile termina 3-1 per i nerazzurri; Inter troppo forte, ma il Padova tiene testa: ad Appiano finisce 3-1; Finale Champions League, la programmazione speciale di Inter TV.
Amichevole Inter-Padova, il test ad Appiano Gentile termina 3-1 per i nerazzurri - Un match organizzato grazie all'amicizia tra Piero Ausilio (ds nerazzurro) e Massimo ... Da padovasport.tv
Padova: sconfitta per 3-1 ad Appiano Gentile nell'amichevole contro l'Inter - Amichevole di prestigio per il Calcio Padova, ad Appiano Gentile l’Inter di mister Chivu ospita i biancoscudati nella pausa nazionali. Scrive tuttob.com