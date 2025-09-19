Appello a Tajani | Fate uscire quei giornalisti da Gaza

Il prossimo 18 ottobre a Roma si terrà la cerimonia di consegna del Premio Colombe d’oro per la pace, riconoscimento – giunto alla 39esima edizione – che viene assegnato annualmente dall’Istituto di ricerche Internazionali Archivio Disarmo (Iriad) a una personalità internazionale e a tre giornalisti che si sono distinti per il loro impegno per la pace. Nell’albo d’oro figurano maestri del calibro di Rodolfo Brancoli, Demetrio Volcic, Igor Man, Tahar Ben Jelloun, Bernardo Valli, Ignacio Ramonet e Robert Fisk. Quest’anno i premi saranno conferiti a Mirjana Spoliaric, presidente di Croce Rossa Internazionale, e a tre giornalisti palestinesi che operano nella Striscia di Gaza: Aya Ashour, Fatena Mohanna e Alhassan Selmi. 🔗 Leggi su Tpi.it

