Appello a Tajani | Fate uscire quei giornalisti da Gaza

Tpi.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 18 ottobre a Roma si terrà la cerimonia di consegna del Premio Colombe d’oro per la pace, riconoscimento – giunto alla 39esima edizione – che viene assegnato annualmente dall’Istituto di ricerche Internazionali Archivio Disarmo (Iriad) a una personalità internazionale e a tre giornalisti che si sono distinti per il loro impegno per la pace. Nell’albo d’oro figurano maestri del calibro di Rodolfo Brancoli, Demetrio Volcic, Igor Man, Tahar Ben Jelloun, Bernardo Valli, Ignacio Ramonet e Robert Fisk. Quest’anno i premi saranno conferiti a Mirjana Spoliaric, presidente di Croce Rossa Internazionale, e a tre giornalisti palestinesi che operano nella Striscia di Gaza: Aya Ashour, Fatena Mohanna e Alhassan Selmi. 🔗 Leggi su Tpi.it

appello a tajani fate uscire quei giornalisti da gaza

© Tpi.it - Appello a Tajani: “Fate uscire quei giornalisti da Gaza”

In questa notizia si parla di: appello - tajani

Scintille Picierno-Tajani su Gergiev in Italia: “Governo intervenga”. “Invitato dalla Campania, appello a De Luca non a noi”

"Basta attacchi a Gaza". L'appello di Tajani a Israele

Appello Tajani ad Azione, insieme per candidato civico a Milano

appello tajani fate uscireAppello a Tajani: “Fate uscire quei giornalisti da Gaza” - Il 18 ottobre a Roma l’Istituto Ricerche Archivio Disarmo premierà tre reporter palestinesi con le Colombe d’oro. Lo riporta tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Appello Tajani Fate Uscire