Appalti irregolari funzionari e imprenditori nei guai

I finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di due funzionari pubblici, dipendenti, rispettivamente, della Provincia di Perugia e del Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia nonché di un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: appalti - irregolari

In merito al codice degli appalti un’offerta nella quale vi è prova di concussione è considerata irregolare, perchè? Le offerte irregolari non dovrebbero essere quelle in presenza di difetti tecnici o formali? Vai su Facebook

Appalti pilotati a Fiumicino, indagati nove tra assessori, funzionari e imprenditori; Appalti pilotati, misure cautelari per dipendenti del Comune di Fiumicino e imprenditori; Inchiesta a Fiumicino, fatture gonfiate e appalti pilotati: 9 in manette fra assessori e imprenditori.

Corruzione e appalti pubblici, blitz della Finanza: arresti e misure cautelari - Ai domiciliari un dipendente della Provincia di Perugia, uno del Consorzio di bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia (Siena) e un imprenditore, altri tre indagati fra cui un geometra ... Da lanazione.it

Corruzione e appalti, i nomi degli arrestati tra Napoli e Caserta: coinvolti politici, imprenditori e faccendieri - Un sistema di appalti truccati è stato scoperto dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, coordinata dal procuratore ... Scrive internapoli.it