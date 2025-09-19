Apertura caccia in Toscana domenica 21 settembre Le regole le specie e le novità della stagione 2025 26
Firenze, 19 settembre 2025 – Dopo le giornate di preapertura del 1 e 7 settembre dedicate al prelievo in deroga di alcune specie come Storno, Piccione e Tortora dal collare, si apre ufficialmente la stagione della caccia in Toscana. Come da calendario venatorio approvato dalla Regione, le doppiette potranno sparare ufficialmente da domenica 21 settembre fino al 31 gennaio 2026. Giorni di caccia e di silenzio venatorio. In base al calendario venatorio, dopo l’apertura della caccia in Toscana prevista per domenica è possibile esercitarla tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: apertura - caccia
Peste Suina Africana, anticipata di tre settimane l’apertura della caccia al cinghiale in 14 aree del Piemonte
Questa domenica presidi anti-#caccia per l'apertura della stagione venatoria. Racconteremo l’attacco sferrato da questa maggioranza parlamentare agli animali selvatici, a vantaggio dei cacciatori e con i rischi correlati per le persone. Scopri dove siamohttps - X Vai su X
È il numero che esce alla vigilia dell’apertura e dunque introduce la stagione venatoria: è in edicola Caccia Magazine ottobre 2025. #beccaccechepassione - facebook.com Vai su Facebook
Apertura caccia in Toscana domenica 21 settembre. Le regole, le specie e le novità della stagione 2025/26; Apertura caccia in Toscana, WWF: su quali basi la Regione ha definito il calendario venatorio?; Toscana: approvato il Calendario Venatorio 2025/26.
Apertura caccia in Toscana, WWF: su quali basi la Regione ha definito il calendario venatorio? - Anche quest’anno in Toscana si sparerà per periodi più lunghi di quanto indicato come massimo accettabile da parte del Mondo scientifico. Riporta livornopress.it
Caccia, la stagione si apre domenica 21 settembre - Partirà da domenica 21 settembre la stagione venatoria alla selvaggina stanziale e migratoria, dopo la pre- Scrive temponews.it