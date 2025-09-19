Apertura caccia in Toscana domenica 21 settembre Le regole le specie e le novità della stagione 2025 26

Firenze, 19 settembre 2025 – Dopo le giornate di preapertura del 1 e 7 settembre dedicate al prelievo in deroga di alcune specie come Storno, Piccione e Tortora dal collare, si apre ufficialmente la stagione della caccia in Toscana. Come da calendario venatorio approvato dalla Regione, le doppiette potranno sparare ufficialmente da domenica 21 settembre fino al 31 gennaio 2026. Giorni di caccia e di silenzio venatorio. In base al calendario venatorio, dopo l’apertura della caccia in Toscana prevista per domenica è possibile esercitarla tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore tra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

