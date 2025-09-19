Aperto il cantiere sulla Statale 12 Transito vietato ai mezzi pesanti

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della Statale 12, nel tratto tra l’abitato di Popiglio e Tana Termini, in località "Le Vigne". Il tratto della strada che è interessato dai lavori soffriva già da tempo di un restringimento che aveva costretto il traffico a scorrere su un’unica corsia. L’apertura del cantiere non cambia molto nella viabilità, ma è propedeutico a una sua riapertura totale. A essere fortemente penalizzato è il traffico pesante, a iniziare da quello che trasporta materiali inerti dalle Cave Tana, fino ai rifornimenti alimentari e quant’altro necessita di mezzi di maggior portata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

