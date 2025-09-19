Aperto il cantiere sulla Statale 12 Transito vietato ai mezzi pesanti
Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della Statale 12, nel tratto tra l’abitato di Popiglio e Tana Termini, in località "Le Vigne". Il tratto della strada che è interessato dai lavori soffriva già da tempo di un restringimento che aveva costretto il traffico a scorrere su un’unica corsia. L’apertura del cantiere non cambia molto nella viabilità, ma è propedeutico a una sua riapertura totale. A essere fortemente penalizzato è il traffico pesante, a iniziare da quello che trasporta materiali inerti dalle Cave Tana, fino ai rifornimenti alimentari e quant’altro necessita di mezzi di maggior portata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: aperto - cantiere
Modena, palla alla difesa. Ora il cantiere è aperto
Cantiere al ponte e disagi. Lavori per la nuova campata: "Così resterebbe aperto"
Mazzini, Risorgimento ed Europa: un cantiere ancora aperto
Aperto cantiere per nuova acciaieria nel nord della Svezia - News dalle Ambasciate - http://Ansa.it - X Vai su X
Francesco Stabile Sindaco di Valderice. . VALDERICE UN CANTIERE APERTO! Hanno avuto inizio nelle varie frazioni del territorio importanti lavori di riqualificazione e riconversione di edifici pubblici a servizio della collettività. Siamo stati e saremo ancora in - facebook.com Vai su Facebook
Aperto il cantiere sulla Statale 12. Transito vietato ai mezzi pesanti; Strade e autostrade, tutte le modifiche alla viabilità della settimana; Pisa, tangenziale: aperto il cantiere. Una variante alla statale Aurelia.
Frana nella notte, Statale chiusa. Cantiere aperto subito dall’Anas - Il vicesindaco Buonomini: "Le risorse necessarie per la messa in sicurezza ammontano a ... Secondo lanazione.it
Statale 12 vietata ai camion, ora si passa da Pistoia - Pistoia, 3 settembre 2025 – La Strada Statale 12 è chiusa al transito dei mezzi pesanti (oltre i 35 quintali) al chilometro 67, tra Popiglio e Tana Termini. Riporta lanazione.it