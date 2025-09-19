Aperto il bando per la borsa di studio di moda sostenibile per gli studenti residenti in Piemonte
L’Accademia Unidee, grazie al sostegno di Camera Nazionale della Moda Italiana, ha aperto un bando per Borse di Studio per la frequenza del Corso Triennale in Moda Sostenibile a partire dall’anno accademico 20252026, aperto ai cittadini residenti nel Nord-Ovest italiano (Piemonte, Lombardia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: aperto - bando
Francia, bando al fumo anche all’aperto in spiagge e parchi
Francia, da domenica bando al fumo anche all’aperto
Francia, bando al fumo anche all’aperto in spiagge e parchi
Bando SERVIZIO CIVILE AMBIENTALE È aperto il nuovo bando per la selezione di un volontario per il Servizio Civile Ambientale. La scadenza per presentare la domanda è il 15 ottobre 2025. ` ? Il bando è rivolto a giovani di età c Vai su Facebook
Aperto il bando per la selezione di una figura da inserire come ricercatrice/ricercatore nell’ambito del Programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa! Requisiti: ottima conoscenza dell’inglese e dell’italiano Laurea Magistrale, Dottorato e/o esperie - X Vai su X
Aperto il bando per la borsa di studio di moda sostenibile per gli studenti residenti in Piemonte; Bando diritto allo studio a.a.2025/2026 – Ancora aperto per il solo Premio di laurea; Aperto il bando per borsa di studio e posto alloggio Dsu Toscana 2025-2026.
Aperto il bando per la borsa di studio di moda sostenibile per gli studenti residenti in Piemonte - L’Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto mette a disposizione una borsa di studio a copertura totale dell’80% del corso in Moda sostenibile ... Segnala torinotoday.it
Bando Supermedia INPS 2025, 11.800 borse di studio: requisiti e come fare domanda - 300€ per studenti, domanda online dal 22 settembre al 13 ottobre. Secondo tag24.it