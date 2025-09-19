Tempo di lettura: 2 minuti Due coniugi (F. C. e M.A. le iniziali) hanno deciso di far nascere la propria creatura presso l’ AORN San Pio di Benevento e hanno voluto ringraziare con una lettera di encomio per l’assistenza ricevuta il Direttore Generale dell’AORN San Pio Maria Morgante e la UOC di Ostetricia e Ginecologia. “ Con la presente, desideriamo esprimere il nostro più sincero apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto dall’equipe dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del vostro nosocomio, in particolare durante il turno pomeridiano del 10 settembre 2025. Abbiamo avuto modo di constatare professionalità, competenza ed umanità che nulla hanno da invidiare, a quelle di altri rinomati centri nazionali ed internazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - AORN San Pio, elogi alla Uoc Ostetricia e Ginecologia